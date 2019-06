Pilger steigen auf das Rad

Unter dem Leitgedanken "Unterwegs - mit Gottes Geist" findet in der Pfarreiengemeinschaft Haßfurt eine Radwallfahrt "Von Pfarrei zu Pfarrei" am Pfingstsamstag, 8. Juni, statt. Der zeitliche Ablauf ist wie folgt: 11 Uhr Start in der Ritterkapelle, 11.30 Uhr Wülflingen, 12.30 Uhr Sailershausen, 13.45 Uhr Unterhohenried, 15.15 Uhr Königsberg, 16.30 Uhr Prappach, 17.30 Uhr Augsfeld und 18.30 Uhr Haßfurt. Jeder Teilnehmer kann selbst bestimmen, wann und wo er einsteigt und wann er sich von der Wallfahrt wieder "verabschiedet". Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red