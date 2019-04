Pilger-Kirche unterwegs

Heute und am Dienstag, 16. April, steht die Pilger-Kirche zwischen 15 und 19 Uhr am Edeka in Knetzgau. Volker Krieger lädt alle Interessierten ein, im Schäferwagen vorbeizuschauen: "Ich bin da, habe Zeit, höre zu." Am Dienstag wird um 18 Uhr für den Frieden in der Welt gebetet. red