Der Kur- und Tourismus-Service bietet am morgigen Freitag um 13 Uhr eine geführte Themen-Brauerei-Radtour mit geselliger Einkehr an. Die Streckenlänge mit einem mittleren Schwierigkeitsgrad beträgt etwa 20 Kilometer. Die Pilger-Brauerei-Tour verläuft von Bad Staffelstein über Schönbrunn, Grundfeld, Vierzehnheiligen, Uetzing, Stublang, Loffeld, Horsdorf und wieder zurück nach Bad Staffelstein. Treffpunkt ist am Stadtturm in der Bamberger Straße 25. red