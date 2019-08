Pilger besprechen Kreuzberg-Wallfahrt

Die Pfarreiengemeinschaft Haßfurt pilgert vom 1. bis 6. September (Sonntag bis Freitag) zum Kreuzberg in der Rhön. Für alle angemeldeten Teilnehmer findet ein Einstimmungsabend am Sonntag, 11. August, statt. Beginn ist um 18 Uhr mit einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Die Besprechung beginnt um 19.30 Uhr im Pfarrheim. Der Kreuzberg in der Rhön ist einer der bekanntesten Pilgerorte im Bistum Würzburg. Ein weiterer Hinweis der Pfarreiengemeinschaft Sankt Kilian Haßfurt: Das katholische Pfarramt in Haßfurt ist vom 12. bis 16. August geschlossen. red