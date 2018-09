Pilates und PowerPoint-Karaoke

Obwohl die Volkshochschule Coburg aufgrund der Baustelle vor der Eingangstür schwerer zu erreichen ist, geht die Arbeit innen trotzdem weiter. Mit dem Ziel, ortsnahe Bildung für alle Gesellschaftsschichten anzubieten, wurde am Mittwoch ein neues Programmheft mit abwechslungsreichem Programm vorgestellt, das für jeden Geschmack etwas parat hält. Die Volkshochschule als "große Säule der Demokratie " soll einen Raum zum gemeinsamen Lernen und Arbeiten darstellen, in dem sich mit sich selbst und anderen Themen auseinandergesetzt wird, erklärt Geschäftsführer Rainer Maier. Mit der ortsnahen Bildung soll auch ein Teil zur Gemeinschaft in der jeweiligen Gemeinde beigetragen werden, so der Leiter der vhs

Diskussionsrunde und Vorträge

Über die Gesellschaft lässt sich auch im aktuell gebotenen Programm einiges lernen. Renommierte Dozenten halten beispielsweise Vorträge über verschiedene politische Systeme und deren Umsetzung, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Die Diskussionsveranstaltung "Plastik - Vorteil oder Verhängnis" lädt zum Gespräch ein - eingeladen sind Gäste, deren Beruf von Plastikproduktion abhängig ist, aber auch Gäste, die Plastik im Alltag bewusst vermeiden.

Einzelunterricht möglich

Berufstätige können Grundlagen oder nützliche Fähigkeiten in EDV- oder Buchführungskursen anlernen und erweitern. Sei es Programmieren, Bildbearbeitung oder Bloggen: die Kurse werden bei jeder Kursgröße angeboten, sogar Einzelunterricht kann genommen werden. Es gibt im Bereich "Beruf" außerdem Rhetorik- und Kommunikationskurse zu belegen. Für Smartphone-Anfänger ist der Android-Einführungskurs geeignet.

Französisch fördern

Nachdem Französisch nach Englisch, Spanisch und Italienisch nur die viertbeliebteste Sprache in der vhs Coburg ist, möchte Programmbereichsleiterin Helga Kolbenschlag der Sprache mehr Stellenwert zuschreiben. Deswegen wird es weiterhin Anfänger- und Auffrischungskurse geben. In Kooperation mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt es auch zahlreiche Deutschkurse. Es können an der vhs aber auch außergewöhnliche Sprachen wie Arabisch oder Chinesisch erlernt werden.

Eine Woche ohne Zucker

Der Programmbereich Gesundheit bietet eine Mischung aus Theorie und Praxis. Physiotherapeuten, Ernährungsberater und Ärzte referieren über Entspannung, Bewegung, Fitness und Ernährung. Dieses Jahr hält das Programm zum Beispiel eine Vortragsreihe zum Thema "Zucker - das süße Gift" bereit, die am Ende sogar ein einwöchiges Experiment beinhaltet.

Freiwillige gesucht

Als "traditionell, innovativ und spaßig" bezeichnet Programmbereichsleiter Oliver Heß die Rubrik Kultur. Hier werden alte Techniken weitergegeben und mit regionalen jahreszeitlichen Themen verknüpft. Dieses Jahr neu ist "PowerPoint-Karaoke", bei dem Freiwillige einen Vortrag zu einer PowerPoint-Präsentation halten, die sie zuvor noch nie gesehen haben. Hierzu werden noch Teilnehmer gesucht.

Waldakademie für Familien

Der Bereich der Grundbildung richtet sich hauptsächlich an Kinder und Jugendliche. "Nachdem die Coburger Büchernacht letztes Jahr so gut angenommen wurde, wird sie dieses Jahr wieder stattfinden", berichtet Programmbereichsverantwortliche Franziska Knauer.

Um den Kindern Bewegung und frische Luft näher zu bringen, wird eine "Waldakademie" angeboten. Der Erlebnistag biete sich auch für Familien als Gemeinschaftserlebnis an, so Franziska Knauer. Generell wurden dieses Jahr vermehrt familienfreundliche Kurse angeboten, erklärt die Programmbereichsleiterin.