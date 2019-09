In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf der Staatsstraße 2291 von Bad Kissingen kommend in Richtung Oberthulba auf dem Pendlerparkplatz ein Steintisch mutwillig zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen in Verbindung zu setzen, Tel. 0971/714 90. pol