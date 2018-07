Picknick mit dem Wanderschäfer

Viele Jahre prägten die Wanderhirten mit ihren Herden das Kleinziegenfelder Tal - heute sieht man sie nur noch selten. Bei der geführten Erlebnistour am Sonntag, 5. August steht der Besuch eines Wanderschäfers ebenso auf dem Programm wie ein regionales Picknick und eine Wanderung durch die einzigartige Landschaft. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Kastenhof in Weismain . Bei einer Wanderung werden Tiere und Pflanzen erklärt. Inmitten seiner Herde erzählt er über seine Arbeit und wie sich das alte Handwerk gewandelt hat. Interessenten können sich über die VHS ( www.vhs-lif.de ) online anmelden. Für Rückfragen steht Anna Wittig (Telefonnummer 09571/18-467) zur Verfügung. Foto: A. Hub