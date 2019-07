Picknick in weißer Kleidung

Zum zweiten Mal veranstaltet das Partnerschaftskomitee des Landkreises Forchheim mit Biscarrosse ein "Abendessen in Weiß", ein "Dîner en Blanc" am Samstag, 20. Juli, im Hof des Landratsamts. An weiß gedeckten Tischen bei Kerzenlicht werden Bürger des Landkreises Forchheim und alle Mitglieder des deutsch-französischen Partnerschaftskomitees eingeladen, in überwiegend weißer Kleidung an diesem Dinner teilzunehmen. Alle Gäste bringen in einem Picknickkorb mit eigenem Geschirr ihre eigenen Speisen und eigenen Getränke mit, stellen sie auf den Tischen auch den anderen Gästen zur Verfügung und bedienen sich an den mitgebrachten Leckerbissen der Tischnachbarn. Der Chor "Messa di Voce" unter der Leitung von Ingo Behrens, die Effeltricher Musikanten unter der Leitung von Alfons Freund und Lorenz Deutsch mit seinen Jonglierkünsten werden die Gäste unterhalten und für einen kurzweiligen Abend bis 22 Uhr sorgen. red