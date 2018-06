Picknick im Schlosspark

Besuch in Pommersfelden



Unter dem Motto "Zu Tisch! Genießen in Schlössern und Gärten " feiern die Mitglieder des Vereins "Schlösser und Gärten in Deutschland" das Europäische Kulturerbejahr "Sharing Heritage 2018". Mit Hunderten von Veranstaltungen wird das breite Publikum deutschlandweit eingeladen, in die Geschichte einzutauchen und die europäischen Wurzeln herrschaftlicher und historischer Genusskultur zu erkunden. Die Veranstaltungen gipfeln rund um den 23. Juni im "Europäischen Picknick", das Seite an Seite mit der Schwesterkampagne "A Place at the Royal Table", dem Beitrag des "Network of European Royal Residences" zum Europäischen Kulturerbejahr, gefeiert wird.Auch Schloss Weissenstein in Pommersfelden beteiligt sich und öffnet deshalb am Samstag, 23. Juni, zwischen 10 und 18 Uhr den Park. Besucher können durch den Park spazieren, ihre Picknickdecke ausbreiten, um die Idylle und Mitgebrachtes zu genießen oder ein Glas Wein der gräflichen Weingüter trinken, teilt die Schlossverwaltung mit. Selbstverständlich ist auch das Schloss für stündliche Führungen bis 18 Uhr geöffnet. red