Die Kirchengemeinde Affalterthal-Bieberbach feiert an Christi Himmelfahrt, 30. Mai, einen Gottesdienst am Naturdenkmal Bartelskirche. Start der gemeinsamen Wanderung ist am Wanderparkplatz Brunnleite in Affalterthal um 10 Uhr und an der Kirche Bieberbach um 10.15 Uhr. red