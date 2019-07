Picknick-Gottesdienst am Stadtstrand

In zwei Zukunftswerkstätten haben sich Interessierte Gedanken zur Zukunft der Kirche im Raum Gemünden gemacht. Daraus hat sich nun eine erste Aktion entwickelt: Ein Picknick-Gottesdienst am Freitag, 26. Juli, um 18 Uhr am Stadtstrand in Gemünden (am Parkplatz Mainlände). Gemeinsam wird ein Open-Air-Wortgottesdienst mit Gitarren-Musik am Stadtstrand gefeiert. Alle Interessierten sind eingeladen, Picknick-Decke (oder Klappstuhl), Verpflegung, Teller und Besteck mitzubringen. Direkt nach dem Gottesdienst wird zusammen an Ort und Stelle gepicknickt. Bei schlechtem Wetter findet die Aktion im Pfarrheim Peter und Paul in Gemünden statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. sek