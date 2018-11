Piano wird "eingeflogen"

Ein außergewöhnliches Adventskonzert erwartet die Besucher am Sonntag, 2. Dezember, um 17 Uhr in der Maria-Königin-Kirche in Neuensee. Zwei Pianisten, You Wei Liu und Mark Müller, bereichern das Konzert mit ihren Darbietungen am Konzertflügel.

Zum dritten Mal wird damit das Adventskonzert des Gesangvereins Liederkranz Neuensee durch das Pianohaus Müller aus Neuensorg unterstützt.

Ursprünglich lebt das Adventskonzert von den kräftigen Männerstimmen des Liederkranz Neuensee und des Männergesangvereins Cäcilia Schwürbitz. Der Chor aus dem Nachbarort nimmt als Gast unter der Leitung von Marvin Steglich am Traditionskonzert teil.

Der Liederkranz Neuensee wird von Manuela Söllner dirigiert, die mit ihren Sängern ein ansprechendes konzertantes Programm zusammengestellt hat, bei dem für jeden der Zuhörer etwas dabei sein dürfte.

Der adventliches Gesang der beiden Vereine wird umrankt von klassischen Werken am Flügel gespielt von dem Coburger Ausnahmetalent You Wei Liu sowie mit Eigenkompositionen aus Piano Sweet von Mark Müller. Die Instrumente in der Kirche wurden dazu durch einen Konzertflügel ergänzt, der von Piano Müller aus Neuensorg zur Verfügen gestellt wird.

Die Gesangvereine und die beiden Pianisten freuen sich schon jetzt auf einen zahlreichen Besuch. Im Anschluss an das Adventskonzert bietet die Jugend der freiwilligen Feuerwehr vor der Kirche als abendliche Stärkung Bratwürste und Getränke an. kag