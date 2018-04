Pianistin aus Japan spielt Beethoven

Eine preisgekrönte Musikerin spielt bei den Meisterkonzerten in Rügheim: Am Sonntag, 22. April, gibt die japanische Pianistin Hisako Kawamura ab 17 Uhr einen Klavierabend mit Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven. Auf das Konzert im Schüttbau des Hofheimer Stadtteils Rügheim weist der Verein "Kultur" in Rügheim hin.

Kawamura ist Preisträgerin mehrerer internationaler Musikwettbewerbe. Mit dem Gewinn des Concours Clara Haskil in Vevey vollzog sich laut dem Kulturverein ihr Durchbruch an die absolute Weltspitze. Seitdem konzertiert Kawamura in Europa und Japan mit vielen bekannten Orchestern und Dirigenten. Im Schüttbau präsentiert sie vier Beethoven-Klaviersonaten.

Restkarten gibt es unter der Rufnummer des Kartentelefons, 09523/5475. red