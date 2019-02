Pianist spielt Chopin

Szymon Nehring und die Bamberger Symphoniker gastieren am Donnerstag, 21. Februar, 20 Uhr, in der Heinrich-Lades-Halle in Erlangen auf Einladung des gemeinnützigen Theater- und Konzertvereins (gVe).

Wenn ein Pianist den legendären Arthur-Rubinstein-Wettbewerb gewinnt, dann ist das vergleichbar mit einem Tennisspieler, der Wimbledon gewinnt. Als 1. Preisträger dieses Arthur Rubinstein Wettbewerbs gehört er zur absoluten Weltspitze.

Szymon Nehring, dem blutjungen Solisten des kommenden gVe-Konzerts mit den Bamberger Symphonikern, ist dies 2017 in überlegener Manier gelungen. Er spielt das Chopin Klavierkonzert in f-moll und zusammen mit dem 1. Solocellisten der Bamberger Symphoniker die Fantasiestücke von Schumann. Vom selben Komponisten hören Besucher unter der Leitung von Antonello Manacorda zum Abschluss des Konzerts die 1. Symphonie in B-Dur, die sogenannte "Frühlingssymphonie". red