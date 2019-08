In Pottenstein ist im Bereich der Bärenschlucht ein älterer hellblauer Roller der Marke Piaggio 150 ccm von einem bislang unbekannten Täter entwendet worden. Es werden nun Zeugen gesucht, die im Zeitraum von Montag bis Dienstag letzter Woche, 12. bis 13. August, eine Person mit ungewöhnlichem Verhalten an dem Roller wahrgenommen haben, die in Verbindung mit einer Diebstahlshandlung stehen kann. Hinweise nimmt die Polizei Pegnitz unter Telefon 09241/99060 entgegen.