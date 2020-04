Pia Kraus führt die Fraktion

In der konstituierenden Sitzung der neuen Kreistagsfraktion der Grünen in Thurnau ist die Verwaltungswirtin Pia Kraus zur Vorsitzenden gewählt worden, Erich Luthardt fungiert als ihr Stellvertreter. Dagmar Keis-Lechner wurde in den Umwelt- und den Rechnungsprüfungsausschuss entsandt, Brigitte Lauterbach in den Ausschuss für Soziales, Pia Kraus in den Kreisausschuss, Erich Luthardt in den Bauausschuss und Klaus Bartels in den Ausschuss für Wirtschaft, Landwirtschaft und öffentlichen Personennahverkehr.

Bei dem Treffen ging es auch um die Realisierbarkeit von grünem Selbstverständnis. So wurde festgelegt, dass alle monatlichen Fraktionssitzungen öffentlich sein werden. Die Basis sei eingeladen, mitzudenken und mitzuentscheiden. Wenn Entscheidungen im Kreistag konkret einzelne Bevölkerungsteile betreffen, wollen die Grünen versuchen, diese in den Entscheidungsprozess einzubinden.

Die Fraktionsmitglieder fragten sich auch, wie grüne Politik auf Landkreisebene konkretisiert werden könne. Beispielhaft ging es um die Bewältigung der Corona-Krise und die Frage, welche Rolle der Kreistag dabei spielen könne. So sei in Kulmbach neben vielen anderen Berufsgruppen die Kulturszene stark betroffen - Theater, Musikschulen und Privat-Initiativen, die sich mit großem Aufwand für ein kulturelles Angebot engagieren. Die Frage sei, was der Kreistag unternehmen könne, um diese Dramatik abzufedern? Der Etat für freiwillige Leistungen sei ausgeschöpft. Daraus entstand der Vorschlag, auf Landkreisebene die Einrichtung einer Stiftung zu beantragen, in der Spenden zusammengetragen werden, mit denen den heimischen Kulturschaffenden über die Runden geholfen werden könnte. Die grüne Fraktion beschloss, diesen Gedanken auf seine Realisierbarkeit hin zu überprüfen.

Schließlich gab es noch einen Vorschlag für die Geschäftsordnung. Dem Ausschuss für Soziales sollte künftig auch der Bereich Migration zugeordnet werden, hieß es. red