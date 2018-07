Physiotherapie-Praxis Sonnefeld ehrt Mitarbeiterinnen

Im Rahmen einer Betriebsfeier im Berghaus Mitwitz wurden zwei langjährige Mitarbeiterinnen der Hofmann Physiotherapie Sonnefeld geehrt, die Betriebsjubiläen feiern. Wolf Hofmann würdigte in seiner Laudatio den Einsatz, das Fachwissen und die Hilfsbereitschaft von Heike Pohl, die seit 25 Jahren als Physiotherapeutin tätig ist. Neben ihrer Arbeit in der Praxis besucht sie auch die Patienten zu Hause und in Alten- und Pflegeheimen. Nicht unerwähnt ließ Wolf Hofmann ihre Bereitschaft, sich ständig fortzubilden.Seit zehn Jahren als freundliche Ansprechpartnerin an der Anmeldung und als zuverlässige kaufmännische Stütze bezeichnete Wolf Hofmann Steffi Trunzer, der er ebenfalls für ihre Arbeit dankte. Den Dankesworten schlossen sich auch Thea Hofmann sowie alle Arbeitskollegen an.