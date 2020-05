Photovoltaikanlage will jetzt eine andere Firma bauen

In der Marktgemeinde wird nach wie vor viel gebaut und saniert. Zwölf Punkte auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates hatten in irgendeiner Form damit zu tun. Außerdem ging es um den bisher nicht verwirklichten Solarpark Poppenlauer oberhalb der Karl-Geiling-Straße, der bereits vor zehn Jahren genehmigt worden war und nun doch realisiert werden soll. Der Marktgemeinderat gab einstimmig grünes Licht dafür.

Das Gremium hatte bereits Ende 2010 einen städtebaulichen Vertrag mit der Firma Beck Energy aus Kolitzheim geschlossen. Er hatte eine Laufzeit von fünf Jahren, gerechnet ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bebauungsplanes im Mai 2011. Die Firma baute allerdings nicht, der Vertrag wurde deshalb 2016 nochmals um drei Jahre verlängert. "Die Frist zur Errichtung einer Photovoltaikanlage ist nun bereits verstrichen" , erfuhren die Marktgemeinderäte. Nun will die Firma Enerparc Hamburg das Projekt durchziehen. Mit dem Grundstückseigentümer ist sie sich bereits einig geworden und hat entsprechende Verträge geschlossen. Als Vertragspartner tritt die Enerparc-Tochterfirma SPP 1 Solar Invest 9 GmbH & Co. KG, ebenfalls Hamburg, auf. Es ging im Marktgemeinderat nun darum, einen städtebaulichen Vertrag sowie einen Wegenutzungsvertrag zwischen dem Markt Maßbach und der Enerparc-Tochterfirma abzuschließen. Das Unternehmen übernimmt den städtebaulichen Vertrag von Beck Energy aus dem Jahr 2010 und zahlt der Gemeinde eine Kostenpauschale von 650 Euro für ihren Verwaltungsaufwand.

Immer wieder passiert es, dass beim Bau derartiger Anlagen Wege der Gemeinden beschädigt werden. "Da ist beim Bau der bestehenden Anlage zu unkontrollierten Wegenutzungen gekommen ist, sollte darauf geachtet werden, dass dieses Problem nicht wieder auftritt", heißt es in der Beschlussvorlage. Die Fahrwege der Lkw werden genau vorgeschrieben. Zudem wurde ein Passus aufgenommen, dass für jeden nachgewiesenen falsch fahrenden Lkw eine Strafe von 500 Euro fällig wird.

Einstimmig genehmigt wurden ein Ferienhaus mit Nebengebäude und Carport im Wochenendhausgebiet Schalksberg in Maßbach, ein Stellplatz mit einem Carport in der Bergstraße in Maßbach, eine Geräte-und Holzhalle im Oberen Katzerle in Poppenlauer, eine Überdachung in der Straße Am Heidig in Maßbach, ein Einfamilienwohnhaus mit zwei Garagen an der Centleite in Maßbach, ein Wohnhaus mit einer Doppelgarage in der Burggasse in Volkershausen sowie ein Nebengebäude mit Carport im Wochenendhausgebiet Schalksberg in Maßbach.

In der Schanzstraße in Maßbach soll eine Scheune zum Einfamilienhaus umgebaut werden. Dafür genehmigte der Marktgemeinderat knapp 40 000 Euro aus dem Förderprogramm der Allianz Schweinfurter Oberland für Investitionen zur Innenentwicklung zur Beseitigung eines Leerstandes. In der Burggasse in Volkershausen soll durch Errichtung eines Wohnhauses eine Baulücke geschlossen werden. Dafür stellte der Marktgemeinderat einstimmig knapp 23 000 Euro aus dem Förderprogramm der Allianz zur Verfügung.

Im Baugebiet Maßbacher Weg in Poppenlauer sind noch restliche Erschließungsarbeiten nötig. Sie wurden für 185 000 Euro an eine Baufirma aus Elfershausen vergeben.

Der Antrag eines Grundstückseigentümers, in der Unteren Aubergstraße, Poppenlauer, die Straßenbeleuchtung vor seinem gekauften Grundstück zu verlegen, war umstritten und führte zu kontroversen Diskussionen. Das Ergebniss war knapp: Neun Mitglieder stimmten für die Übernahme der Kosten, acht waren dagegen. mdb