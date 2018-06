Photovoltaikanlage in Eggolsheim

Am Dienstag, 26. Juni, um 18 Uhr findet im Sitzungssaal des Rathauses in Eggolsheim eine Sitzung des Marktgemeinderates mit folgender Tagesordnung statt: Kindertagesstätte Drügendorf - Entwurfsplanung und Kostenberechnung; Bauantrag Markt Eggolsheim für den Neubau einer Kinderkrippe am bestehenden Kindergarten St. Martin; Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Errichtung einer Photovoltaikanlage in der Gemarkung Eggolsheim; Vergabe von Aufträgen zur Beschaffung eines Spielplatzgerätes und von Außenmöbeln für den öffentlichen Bereich im Lindner-Park. red