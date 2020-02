Photovoltaik und E-Mobilität

Im Rahmen des Projekts "Macht die Dächer voll" will die Kreisgruppe Bad Kissingen des Bundes Naturschutz am Samstag, 22. Februar, ab 9 Uhr am AMSC-Platz in Hammelburg ein Zeichen für erneuerbare Energien (EE) und im Besonderen für Photovoltaik setzen.

Photovoltaik und Elektromobilität passen, so der Bund Naturschutz, perfekt zusammen, denn bei einer jährlichen Fahrleistung von 20 000 Kilometern mit einem Elektroauto benötigt man für die Energieversorgung eine Photovoltaik-Anlage mit einer Fläche von etwa 20 Quadratmetern, heißt es in der Mitteilung. Im Rahmen des Projekts wurden in einer Reihe von Schulungen "Solarbotschafter" ausgebildet. Diese informieren auf Nachfrage kostenlos und neutral über den Bau und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen. Der Bund Naturschutz bietet damit interessierten Mitbürgern eine firmenunabhängige Informationsplattform zu diesem Themenbereich an. Bei Interesse unter Tel.: 09741/937 0379 oder info@netzwerk-bn.de melden. sek