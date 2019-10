Phonstarker Rockabend

Am 19. Januar 2001 fuhren die Hardrock-Fans vom Obermain und vom Jura erstmals auf dem "Highway to hell", dank "AB/CD", der deutschen AC/DC-Tribute-Band. "Rustikale Gassenhauer mit Ohrwurmgarantie wie ‚Girls got rhythmn‘ oder ‚TNT‘ waren phonstarke Rock'n'Roll-Handgranaten für die Ohren, die den 500 Fans in der ausverkauften Kleinkunstbühne ‚Nepomuk‘ vom ersten Ton an in die Glieder fuhren und den Adrenalinspiegel gehörig in die Höhe trieben", schrieb damals ein heimischer Journalist über einen überschäumenden Hardrock-Abend. Doch damit nicht genug: Das Publikum jubelte mit den Lautsprechern um die Wette, so wie bei einem echten AC/DC-Gig. Und das tut es auch noch heute, wenn die Gruppe "AB/CD" in Altenkunstadt mal wieder ihre musikalischen Visitenkarte abgibt.

Seit bald 20 Jahren gehört die Gruppe zum festen Inventar der Altenkunstadter Kleinkunstkneipe. Am Samstag, 5. Oktober, können Alt und Jung um 21 Uhr ein Wiedersehen mit der Gruppe feiern, die die zwei musikalischen Seiten von "AC/DC" auf hohem Niveau erklingen lässt: Der Londoner Paul McGilley schlüpft in die Rolle des leider viel zu früh verstorbenen Sängers Bon Scott, während Massimo Leone aus Rom seinen Nachfolger Brian Johnson mimt.

Karten gibt es im Vorverkauf an der Theke des "Nepomuk" oder an der Abendkasse.