Die phonologische Bewusstheit ist die Vorläuferfähigkeit für den Lese- und Schriftspracherwerb. Warum Reimen und Silbenklatschen für Kinder so wichtig sind, zeigt ein Workshop der VHS am Samstag, 26. Oktober, von 10 bis 13 Uhr in der Löwenstraße 16. Bitte vorab anmelden unter der Nummer 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de. red