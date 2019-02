"Phoenix" begeisterte mit Rockklassikern

"Phoenix", eine der bekanntesten Bands im süddeutschen Raum, ist zusammen mit Frontsängerin Steffi List unschlagbar. Auf Einladung des Kulturamtes Haßfurt live gastierten die Musiker am Wochenende in der Rathaushalle in Haßfurt. Mit weltbekannten Hits aus der Rock- und Popgeschichte begeisterten sie ihre Fans.

Fans aus der Umgebung

Der Sound und das abwechslungsreiche Programm zogen nicht nur die einheimischen und Schweinfurter Fans nach Haßfurt, sondern auch viele "Neulinge", die von Steffi List mit ihrer außergewöhnlichen Stimme gehört oder gelesen hatten. Von Beginn an genossen die Gäste das besondere Flair in der Rathaushalle bei einem Live-Erlebnis der Extraklasse.

Auf der Tanzfläche

Schon beim zweiten Song begann sich die Tanzfläche zu füllen und es herrschte absolute Partystimmung mit Musikgenuss für jedes Alter. Doch auch die Nichttänzer hatten ihren Spaß. Sie genossen die Atmosphäre, lauschten der Musik, bejubelten die dargebotenen Rock-Klassiker aus fünf Jahrzehnten und feierten zusammen mit Freunden den Abend mitten in der Kreisstadt.

Beim diesjährigen Haßfurter Straßenfest im Herbst wird Steffi List mit Band wieder zu hören sein. Das wird ihre Fans freuen und neu Hinzugekommene werden sicherlich begeistert sein.