Philosophisches Nachtcafé über Moral

Was steckt hinter der "inneren Stimme" unseres Gewissens? Mit welchem Recht können wir von anderen verlangen, dass sie uns mit Anstand begegnen? Ob es nur darum geht, die Gemeinschaft aufrecht zu erhalten beziehungsweise die Tradition zu wahren, oder ob nicht viel mehr auf dem Spiel steht, wenn es um das moralisch Gute geht, soll am Mittwoch, 23. Oktober, beim nächsten philosophischen Nachtcafé geklärt werden. Dieses beginnt um 19 Uhr in der Forchheimer Stadtbücherei. Jedes Thema des philosophischen Nachtcafés beginnt mit einem Kurzvortrag von Jens Wimmers und wird anschließend in Kleingruppen diskutiert. Es sind alle an der philosophischen Überlegung Interessierten eingeladen. Der Eintritt ist frei - Spenden sind erbeten. red