Ebensfeld - Der kürzlich ausgefallene "Philosophische Spaziergang" der VHS wird am Samstag, 26. Oktober, nachgeholt. Geboten werden Entspannung, Wahrnehmung und leichte Entspannungsübungen bei einem Spaziergang durch Wiesen und Wälder. Anschließend wird ein Imbiss gereicht. Der Spaziergang führt auf den Kräuterhof von Ilona Esper in Salmsdorf, Hausnummer 16 in Rentweinsdorf. Anmeldungen unter www.vhs-lif.de oder bei der Außenstellenleiterin Jutta Hellmuth, Telefon 09573/6951. red