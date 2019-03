Philosophische Orientierung

Inwiefern können philosophische Beobachtungen und Erkenntnisse unsere Lebenswirklichkeit verändern und welchen Gewinn kann man aus der philosophischen Sichtweise ziehen? Im Eröffnungs-Vortrag der VHS geht es um die Frage: Was ist Wahrheit? - Orientierung in einer komplexen Gegenwart. Können wir erkennen, wie die Welt wirklich ist? Die Philosophie benennt die Voraussetzungen für sicheres Wissen und zeigt uns, wie wir bei der Suche nach der Wahrheit vorgehen müssen. Dabei erfahren wir nicht nur etwas über die Welt, sondern auch über uns. Für diese Veranstaltung werden keine Kenntnisse vorausgesetzt. Termin für den Eröffnungsvortrag ist am heutigen Mittwoch, 13. März, um 19 Uhr im VHS-Zentrum in der Hornschuchallee 20 in Forchheim. red