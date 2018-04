"Philosophicum" auf der Altenburg

Zu ihrer nächsten öffentlichen Veranstaltung laden die Initiatoren des "Philosophicum Bamberg" am kommenden Donnerstag, 12. April, um 19 Uhr in den Rittersaal der Altenburg ein. Der Abend steht unter dem Thema "Motivationen - von der ‚Philosophie‘ vernachlässigter Gesichtspunkt?". In einem Artikel unter der Überschrift "Eigene Motivation entscheidet" wurde Arta Isufi, eine 1,1-Abiturientin am Bamberger Dietzenhofer-Gymnasium, interviewt. Mit ihr nahmen die Veranstalter des "Philosophicum" Kontakt auf - und so sei die Idee zu diesem Abend entstanden, an dem man gemeinsam mit den Besuchern "dieses hochaktuelle und gewichtige Thema ernsthaft erörtern will", so die Ankündigung. red