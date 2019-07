Philipp Reus läuft allen davon

Im Elsenfelder Spessartstadion fanden die unterfränkischen Meisterschaften der zehn- bis 13-jährigen Leichtathleten statt. Über 50, 75 und 800 Meter sowie im Weitsprung, Ballwurf und den 4x50-m-Staffeln maßen sich die starken Teilnehmerfelder. Die "Roten Teufel" des TV Zeil waren mit neun Athleten angereist und stellten zwei Staffeln.

Bei den Buben M10/11 belegte die Zeiler Staffel Platz 1 mit Johann Timm, Stefan Kreckel, Jonas Metz und Philipp Reus. Die Mädchenstaffel W10/11 mit Luna Uber, Hanna Grosskopf, Julina Gebhardt und Emma Zimmermann erlief sich Rang 8.

Nachdem Philipp Reus im Februar bereits unterfränkischer Crossmeister wurde, zeigte er auch über 800 Meter seine Klasse. In einem spannenden Wettbewerb gewann er mit zwei Sekunden Vorsprung vor Tim Hofmann von der TG 48 Würzburg in 2:49 Minuten. Auch beim 50-m-Sprint schaffte es der Zeiler in den Endlauf und belegte hier in 8,41 Sek. den vierten Platz.

Spannender Kampf um Platz 1

Spannend verlief auch der 800-m-Lauf bei den zehnjährigen Mädchen. Auf den letzten 50 Metern waren noch fünf Läuferinnen im Kampf um Platz 1. Letztlich setzte sich Amelie Hümmer von der DJK Schweinfurt durch. Hanna Grosskopf und Julina Gebhardt vom TV Zeil lieferten sich einen harten Zweikampf um den dritten Platz, den Hanna Grosskopf mit vier Zehntelsekunden Vorsprung knapp für sich entschied.

Die Ergebnisse

50 m: Hanna Grosskopf 8,39 Sek./3. W10; Stefan Kreckel 8,39 Sek./6. M11; Philipp Reus 8,41 Sek./ 4. M10, Emma Zimmermann 8,67 Sek./8. W10; Julina Gebhardt 8,98 Sek./17. W10; Johann Timm 8,98 Sek./8. M11; Jonas Metz 9,06 Sek./10. M11; Luna Uber 9,25 Sek. /22. W10

75 m: Lena Grosskopf 12,01 Sek./15. W12

800 m: Reus 2:49 Min./1. M10; Kreckel 3:06 Min./4. M11; H. Grosskopf 3:09 Min./3. W10; Gebhardt 3:09 Min./4. W10; L. Grosskopf 3:14 Min./8. W12; Metz 3:14 Min./6. M11; Zimmermann 3:25 Min./8. W10; Timm 3:25 Min./7. M1; Uber 3:37 Min./9. W10

Weitsprung: Kreckel 3,54 m/9. M11; Zimmermann 3,44 m/5. W10; L. Grosskopf 3,42 m/15. W12; Timm 3,40 m/10. M11; H. Grosskopf 3,35 m/8. W10; Reus 3,31 m/6. M10; Metz 3,27 m/12. M11; Gebhardt 3,19 m/14. W10; Uber 2,87 m/21. W10

Ballwurf: Timm 28,50 m/8. M11; Reus 28 m/6. M10; Kreckel 26,50 m/9. M11; Metz 24,50 m/10. M11; Uber 24 m/4. W10; Julina Gebhardt 18,50 m/7. W10