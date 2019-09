Phantoms um Führung

Am Sonntag (15 Uhr) kommen zum Spitzenspiel der Aufbauliga Nord im American Football die Nürnberg Silverbacks nach Bamberg zu den Phantoms auf dem Platz des BSC. Die Silverbacks waren in den ersten sieben Spielen dieser Saison bislang ungeschlagen und stehen ungefährdet an der Tabellenspitze. Die Bamberg Phantoms halten sich konstant auf Tabellenplatz 2, mit zwei knappen Niederlagen wie die Nürnberger. Aktuell können die vier Erstplatzierten, die Silverbacks, Phantoms, Coburg Black Dukes und die Hemhofen Gechers, noch die Tabellenplätze untereinander tauschen - je nachdem, wie die letzten Begegnungen verlaufen. Die Silverbacks aus Nürnberg sind ein starkes Team mit deutlich größerem Kader als der Bamberger, erfahrenen Coaches und einem Jahr mehr Spielerfahrung (bereits 2018 in der Aufbauliga). Die Phantoms gewannen zwar jüngst gegen den Tabellenvorletzten aus Schweinfurt. Dies war jedoch ein Arbeitssieg und vor allem der hervorragenden Abwehr zu verdanken. Derzeit haben die Phantoms vor allem im Angriff viele Verletzte zu beklagen, was für die kommende Partie nicht die beste Voraussetzung ist. red