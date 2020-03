Pfotenrätsel?!

Jeden Donnerstag können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 12. März 2020 ist PFOFELD.

Pfofeld ist eine Gemeinde und liegt in Mittelfranken, im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Sie liegt etwa 5 km östlich der Stadt Gunzenhausen. Im Norden der Gemeinde liegt teilweise der Große Brombachsee und seine Vorsperre Kleiner Brombachsee, sowie der Altmühlüberleiter. Durch das Gemeindegebiet verlief früher mal der Limes. Ebenso verläuft die Eurpäische Hauptwasserscheide durch die Gemeinde und teilt die Einzugsgebiete von Rhein und Donau voneinander.



Highlights in Pfofeld:

- Pfofelder Flurumritt: Alle 12 Jahre findet in Pfofeld ein Flurumritt statt. Über Jahrhunderte hinweg hat sich der Brauch in der evangelischen Gemeinde gehalten. Eine geschmückte Reiterschar zieht seither am Sonntag durch das Dorf und umreitet die Flurgrenzen von Pfofeld. Trachten- und Volkstanzgruppe, sowie Musikgruppen und Marktstände geben dem seltenen Schauspiel einen farbenfrohen, heiteren Rahmen und die ganze Gemeinde feiert kräftig mit.

- Der Tannhäuser: Der Tannhäuser gehört, neben Walther von der Vogelweide und Wolfram von Eschenbach, zu den wenigen deutschen Dichtern des 13. Jahrhunderts, deren Name heute noch weithin geläufig ist. Sein Ruhm beruht auf der mit seinem Namen verbundenen Sage aus dem 15. Jahrhundert vom „Tannhäuser im Venusberg“. Sie bot auch die Grundlage für Richard Wagners romantische Oper „Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg (1843). Historiker sind überzeugt, dass unser Thannhausen die Heimat des Minnesängers Tannhäuser gewesen ist. Auf seinen Spuren führt ein 7,3 km langer Wanderweg rund um Thannhausen. Der Weg verläuft Richtung Brombachsee, Regelsberg und Veitserlbach. Während der Wanderung bieten sich weite Ausblicke bis Schloss Sandsee bei Pleinfeld und zur Wülzburg bei Weißenburg.

Gewinner

28 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Unter den korrekten Antworten wurde ein*e GewinnerIn ausgelost: Nutzer"Thomas Jones" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Der/Die GewinnerIn möge seine/ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)