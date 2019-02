Pfosten umgefahren

Beim Versuch mit seinem Auto zu wenden, übersah ein 29-Jähriger am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, beim Wenden in der Straße "Am Kurgarten", einen Ab-sperrpfosten und fuhr dagegen. Der Pfosten hängt jetzt schief, die Reparatur wird rund 650 Euro kosten, so die Polizei. pol