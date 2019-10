Pfosten angefahren - Zeugen gesucht

Am Sonntagvormittag gegen 6.15 Uhr wurde eine etwa 20-jährige Frau in Coburg dabei beobachtet, wie sie mit ihrem VW Polo mit Kronacher Zulassung vom Steinweg aus in die Schenkgasse fuhr. Dort fuhr sie über den Fußgängerweg in Richtung Parkhaus Post und stieß gegen einen Absperrpfosten, der die Schenkgasse in Richtung Hindenburgstraße für den Fahrzeugverkehr sperrt. Die Dame entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den in Höhe von ca. 200 Euro beschädigten Pfosten zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Coburg unter 09561/645-0 entgegen. pol