Pfosten angefahren und geflüchtet

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Nachmittag des 15. Oktober, wie ein polnischer Sattelzug von der Nageler Straße in die Redwitzer Straße einbog, hierbei einen Kunststoff-Pfosten beschädigte und anschließend davonfuhr. Der Zeuge schoss ein Foto der Unfallsituation und übermittelte dies an die Polizei. Über das Kennzeichen konnte der Fahrzeughalter ermittelt werden. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrzeugführer zur Unfallzeit dauern noch an. Der Schaden an dem Kunststoff-Pfosten liegt bei etwa 200 Euro.