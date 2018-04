Pflegestärkungsgesetz II ist Thema

Mit dem Wechsel von Pflegegraden Anfang 2017 haben mehr Menschen Anspruch auf Leistungen aus der Pflegeversicherung. Die Seniorenvertretung 55+ und die Klinik Fränkische Schweiz Ebermannstadt laden ein zum Vortrag "Pflegestärkungsgesetz II - die Einführung von Pflegegraden" am Donnerstag, 12. April, 14.30 Uhr, im Festsaal Klinik Fränkische Schweiz in der Feuersteinstraße 2 in Ebermannstadt. Referent ist Bernhard Reckmann vom Medizinischen Dienst der Krankenversicherung Bayern. red