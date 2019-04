Pflegende Angehörige

"Was soll ich tun, wenn du Hilfe brauchst? Wenn Angehörige pflegebedürftig werden" ist der Titel eines Informationsabends am Mittwoch, 24. April. Ziel der Veranstaltung ist es, Fragen zu möglichen Hilfen, Versorgungsmöglichkeiten und deren Finanzierung zu beantworten. Die Veranstaltung beginnt um 16.30 Uhr im Quartiersbüro Tivolischlösschen in der Kloster-Langheim-Straße 3, teilt Brigitte Dippold für die Sozialstiftung Bamberg mit. red