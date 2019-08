Pflegende Angehörige unter sich

Die von der Arbeitsgemeinschaft der Bamberger Wohlfahrtsverbände initiierte Fachstelle für pflegende Angehörige bietet Angehörigen ein regelmäßiges kostenloses Gesprächstreffen zum Austausch über aktuelle Nöte, Sorgen und Ängste mit anderen, die mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind.

Das Kennenlernen neuer Lösungswege im Umgang mit den Hilfebedürftigen, aber auch Informationen über Hilfsangebote ermöglichen die von der Fachstelle koordinierten Treffen der Angehörigengruppe, die jeden ersten Mittwoch im Monat um 18 Uhr stattfinden. Das nächste Treffen ist am 4. September in der "Brauerei Fässla" in der Oberen Kö-nigsstr. 19 in Bamberg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für Rückfragen steht Andrea Schmitt von der Fachstelle für pflegende Angehörige unter Telefon 0951/2083501 oder per E-Mail an info@pflegeberatung-bamberg.de zur Verfügung. red