Pflegende Angehörige können Kraft schöpfen

Das Bayerische Rote Kreuz Kreisverband Bad Kissingen bietet für pflegende Angehörige am Mittwoch, 4. September, von 14 bis 16 Uhr einen Nachmittag zum Kraft schöpfen im BRK-Haus "mehr Leben", Am Steingraben 6, an. Fachkräfte begleiten die Gruppe und stehen für Problemerörterungen und Fragen zur Verfügung. Pflegende bieten gegenseitige Unterstützung an. Die Veranstaltung ist unabhängig vom Pflegedienst und findet jeden ersten Mittwoch im Monat statt. Auch pflegebedürftige Angehörige können mitgebracht werden. Eine Betreuung ist sichergestellt. sek