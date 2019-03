Pflegende Angehörige hören Vortrag

Der Bauernverband weist auf einen Vortrag am Dienstag, 12. März, hin. Unter dem Motto "Sehschwäche" veranstaltet der Gesprächskreis "Angehörige pflegen Angehörige" des Bauernverbandes den Vortrag. Beginn ist um 14 Uhr im Sportheim in Hellingen. Anmeldungen sind bis Montag, 11. März, an die Bauernverband-Geschäftsstelle in Hofheim (Telefonnummer 09523/95400) erbeten. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. red