Pflegekräfte bekommen 200 Behelfsschutzmasken

Karin Finster, die Leiterin des Vitanas-Seniorenzentrums "Rosenpark" in Uehlfeld, ist begeistert über so viel Zusammenhalt: Vor kurzem durfte sie 200 selbst genähte Masken für das Pflegeheim von Tobias Baum von der Feuerwehr Uehlfeld entgegennehmen.

Schutzkleidung ist in der Corona-Krise Mangelware. Deshalb zeigen sich viele Menschen, aber auch große Firmen solidarisch und nähen sogenannte Behelfsschutzmasken. Auch in Uehlfeld haben sich viele Frauen zusammengefunden, um für soziale Einrichtungen in der Umgebung zu nähen. Dafür kommen von Unternehmen aus der Region finanzierte Stoffe zum Einsatz.

Benötigt werden die Masken besonders für die Pflegekräfte. "Da ist man einfach nah dran am Menschen", sagt Karin Finster. Um das Risiko einer möglichen Ansteckung zu senken, sollen die Mitarbeiter einen Mundschutz tragen. Anders als der Einmalschutz aus dem medizinischen Fachhandel landen die selbst genähten Unikate nicht im Müll, sondern nach Gebrauch in der Waschmaschine und sind damit wiederverwendbar, heißt es in einem Pressebericht des Seniorenzentrums. Karin Finster freut sich: "Ich bin stolz darauf, dass wir hier in der Gemeinde auch in dieser schwierigen Zeit zusammenhalten." Weitere Informationen gibt es unter Telefon 09163/99600. red