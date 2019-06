Pflegekind - was muss man wissen?

Was bedeutet der Begriff Pflegekind? Wodurch unterscheidet sich ein Pflegeverhältnis von einer Adoption? Diese und weitere Fragen beantwortet eine VHS-Informationsveranstaltung am Montag, 24. Juni, von 18.30 bis 20 Uhr in der Graf-Stauffenberg-Schule, Raum 201. Der Abend soll Interessierten helfen, eine sichere Entscheidung darüber zu treffen, ob man sich um die Aufnahme eines Pflegekindes bewerben möchte. Auch über die finanzielle Unterstützung für die Versorgung des Pflegekindes wird informiert. Vortrag und Informationsmaterial sind kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red