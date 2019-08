Pflegeheimbewohner genossen die Volksfeststimmung

Beim Kronacher Freischießen waren auch in diesem Jahr zehn Bewohner der Pflegeeinrichtung "Leben am Rosenberg" in der Helios-Frankenwaldklinik Kronach mit von der Partie. Am letzten Freitag des Fests bei gutem Sommerwetter wurde nach der leiblichen Stärkung bei Bier, Bratwürsten und Steak in Begleitung ihrer Angehörigen und Pflegekräfte über das Festgelände gebummelt und alle genossen sichtlich die Volksfeststimmung. Man machte Halt beim Autoscooter und am Riesenrad oder versuchte das Glück beim Loseziehen am BRK-Stand. Gestärkt mit einem Eis machte man sich auf den gemeinsamen Heimweg.

Die Pflegeeinrichtung "Leben am Rosenberg" ist seit dem Jahr 2004 in der Frankenwaldklinik vertreten, mit der sie in mehreren Bereichen zusammenarbeitet, und beherbergt momentan insgesamt 33 Bewohner in Kurz- und Langzeitpflege. Neben der Betreuung und Pflege bietet die Einrichtung ihren Bewohnern auch regelmäßige Aktivitäten wie den Besuch auf dem Freischießen. red