"Zuhause daheim - Pflegefall was nun?" heißt es beim Themenabend des Landkreises Bad Kissingen am Montag, 14. Oktober, in der Georgi-Kurhalle in Bad Brückenau. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Der Themenabend richtet sich an alle, die sich vorbeugend informieren möchten, was zu tun ist, wenn plötzlich ein Pflegefall in der Familie eintritt. Aber auch Besucher mit Vorwissen sind eingeladen, um sich auszutauschen. Der fachliche Input kommt von der Fachstelle für pflegende Angehörige in Bad Kissingen. Der Veranstaltungsort ist barrierefrei. Weitere Informationen dazu gibt es bei Antje Rink, Tel. 0971/ 801 52 01. sek