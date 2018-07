Pflegeberatung im Quartiersbüro

red



Wenn ein Mensch pflegebedürftig wird, löst das in der Familie meist große Ratlosigkeit aus. Die Möglichkeit, sich Rat zu holen, gibt es am Freitag, 13. Juli, von 10 bis 12 Uhr im Quartiersbüro Bamberg Mitte, Graf-Stauffenberg-Platz 1. Pia Schlee, Pflegeberaterin, bietet pflegenden Angehörigen Informationen und praktische Tipps in einem geschützten Rahmen. Anmeldung unter T. 0951/70096364. Die Beratung ist kostenlos.