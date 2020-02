Pflege und Betreuung - wie geht es weiter?

Trotz vorausschauender und sehr guter Pflegebedarfsplanung und regelmäßiger Fortschreibung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzeptes sind nun auch in Coburg die ersten Engpässe im Bereich Pflege und Betreuung spürbar. Matthias Neuf vom ASB Coburg und Johanna Thomack von der Fachstelle für pflegende Angehörige geben am Mittwoch, 5. Februar, 18 Uhr, im "Sprechpunkt" (SPD-Stadtbüro, Ecke Steingasse/Kirchgasse) einen Überblick über die momentane Situation. In den meisten Fällen, kann durch Kombination verschiedenster Hilfemöglichkeiten der Mangel aufgefangen werden. Das ist möglich, weil die Träger der Altenhilfe Coburg seit jeher gute Netzwerkarbeit pflegen. Interessierte sind eingeladen, um Erfahrungen und Ideen auszutauschen. Wie immer werden ein kleiner Imbiss und Getränke gereicht. Der letzte Teil dieser Veranstaltungsreihe findet am Mittwoch, 12. Februar, 18 Uhr, statt. Dann geht es um das Thema "Grüne Oasen in Coburg". Es stellt sich unter anderem auch die Initiative "Rettet den Rosengarten" vor. Nachdem einer der Initiatoren von Beruf Brauer und Mälzer ist, sind an diesem Abend alle Teilnehmer zu einer Bierprobe eingeladen. red