Pflege-Info neu aufgelegt

Die meisten Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, werden von deren Angehörigen zu Hause gepflegt. Ob es sich bei den Betroffenen um ein eigenes Kind handelt, den Ehepartner oder aber um ein Elternteil, immer ändert sich mit der Entscheidung zur häuslichen Pflege das Leben der ganzen Familie.

Um den Betroffenen in dieser schwierigen Situation ein wenig Orientierungshilfe zu geben, hat der Bezirk Unterfranken seinen Beratungsführer "Pflege" jetzt grundlegend überarbeitet, aktualisiert und neu aufgelegt. Auf 78 Seiten erhalten Pflegebedürftige, deren Angehörige, aber auch ehren-amtliche und professionelle Helfer wichtige Informationen und wertvolle Tipps rund um das Thema häusliche Pflege. Die Publikation gliedert sich in drei große Kapitel, heißt es in einer Mitteilung.

Das erste stellt die überregionalen Online-Angebote zur Pflegeberatung dar, das zweite listet wichtige Kontaktadressen zu Beratungsangeboten in ganz Unterfranken auf, und im dritten findet sich eine Übersicht über Angebote der Wohnraumberatung in allen unterfränkischen Regionen für Menschen mit Pflegebedarf in häuslicher Umgebung. Schnell und unkompliziert lassen sich in diesem Beratungsführer alle Anlaufstellen rund um das Thema Pflegeberatung finden.

Der Beratungsführer steht ab sofort auf der Homepage des Bezirk Unterfranken zum Download zu Verfügung: www.bezirk-unterfranken.de/hilfen/hilfe-zur-pflege/index.html red