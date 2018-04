Pflege für Quereinsteiger

Kontakt



Das BRK startet am kommenden Freitag mit seinem Schulungsangebot für Seiteneinsteiger und Wiedereinsteiger in die ambulante Pflege. Der Kurs findet am Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr im BRK-Mehrgenerationenhaus Michelau, Schneyer Straße 19, statt.Neben ausgebildeten Pflegekräften, die Wissen auffrischen möchten, richtet sich der Kurs auch an Menschen, die bisher noch keine Erfahrungen haben.Anmeldung nimmt die Leiterin der BRK-Sozialstation Lichtenfels, Sabine Bechmann, unter 09571/959015 entgegen. Weitere Infos auf kvlichtenfels.brk.de/karriere/raus-aus-dem-haus.html