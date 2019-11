Pflasterstein wird auf Autoscheibe geworfen

In der Nacht auf Sonntag hat ein Unbekannter einen Pflasterstein auf die Frontscheibe eines schwarzen Daimler, der in der Frohnlacher Straße stand, geworfen. Dadurch barst die Frontscheibe, und auch die Motorhaube geriet in Mitleidenschaft, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. Offenbar hatte der Täter noch nicht genug Schaden angerichtet und schlug zudem die Seitenscheibe der Beifahrertüre ein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 1500 Euro. Die Polizei Coburg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 09561/6450. pol