Pflaster mit Fentanyl erpresst

Es ging wohl nicht mehr ohne: Unter Drohungen erlangte am Samstagnachmittag ein junger Mann in einer Apotheke im Stadtgebiet mehrere Fentanylpflaster. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen wenig später fest. Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg und auf Antrag der Staatsanwaltschaft erging Haftbefehl gegen den 24-Jährigen. Das teilt das Polizeipräsidium Oberfranken mit.

Der Coburger betrat gegen 13.45 Uhr die Apotheke in der Niorter Straße und legte einen Zettel mit deutlichen Drohungen und der Forderung, ihm Fentanyl-Pflaster zu geben, vor. Zudem behauptete er, eine Pistole bei sich zu haben. Eine Angestellte händigte dem Tatverdächtigen mehrere der verschreibungspflichtigen Pflaster mit dem starken Schmerzmittel aus, worauf er die Apotheke verließ. Coburger Polizisten konnten die Identität des Mannes ermitteln und nahmen ihn wenig später an seiner Wohnadresse vorläufig fest. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Am Sonntag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Haftbefehl gegen den Beschuldigten, der gegen strenge Auflagen wieder außer Vollzug gesetzt wurde. red