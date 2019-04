Pflanzenwelt

Bei der VHS-Frühlings-Kräuterwanderung am Samstag, 4. Mai, kann man unter fachkundiger Anleitung Wildkräuter auf einer Bio-Wiese und am Wegrand finden, sehen, riechen, fühlen und schmecken. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Parkplatz Anna-B.-Eckstein-Grundschule. Bitte anmelden: 09561/882559. red