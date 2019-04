Pflanzentauschbörse für Hobbygärtner

Jeder, der einen Garten hat, kennt das Problem: Zuerst wird mit viel Hingabe gehegt und gepflegt und plötzlich stellt man fest, dass der Garten Grenzen hat. Wohin also mit den überzähligen Gewächsen? Deshalb organisieren der Gartenbauverein Strullendorf und die Frauen Union wieder eine "Pflanzentauschbörse". Diese findet statt am Samstag, 27. April, von 10 bis 14 Uhr im Garten des Gasthofes Lammbräu Dauer, Forchheimer Straße 53. Überzählige Pflanzen, z.B. mehrjährige Blumen, Wild- und Gartenstauden, Kräuter, Wasserpflanzen, Zimmerpflanzen, Sämereien sowie selbst gezogene Jungpflanzen können eingetauscht oder abgegeben werden. Es wird keine Standgebühr erhoben. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Auch Bücherfreunde kommen beim Flohmarkt der Bücherei von 14 bis 17 Uhr auf ihre Kosten. Im Flohmarktkeller können sie stöbern, mitnehmen und bezahlen, was es ihnen wert ist. red